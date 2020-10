Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juhatuse esimeheks valiti Raul Kirjanen

„Peame tegema tööd selle nimel, et Eesti metsade üldine kvaliteet paraneks, meie metsa- ja puidutööstus oleks rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ja suudaksime piisavalt panustada innovatsiooni, loomaks puidule uusi ning kõrge lisandväärtusega väärtusahelaid,“ sõnab Kirjanen. Ta lisab, et Eesti ühiskond võidab hästi toimivast metsa- ja puidutööstusest ning puidutööstus on ja jääb Eesti majanduse lipulaevaks. „Usun, et kestlik ja kaasaegne metsa- ning puidutööstus tagab meile riigi, mis suudab ennast ise majandada ning võimaldab pärandada edasi terved ja tugevad metsad,“ toonitab ta.

EMPLi juhatusse valiti Ando Jukk (Estonian Plywood AS), Ivar Dembovski (Rait AS), Jaak Nigul (Tarmeko Spoon AS), Jaan Kers (TalTech), Jaano Haidla (Graanul Invest AS), Jüri Külvik (Lemeks AS), Linnar Pärn (Eesti Maaülikool), Argo Aavik (Stora Enso Eesti AS), Mati Polli (EMPLi asutajaliige), Margus Kohava (Combimill Sakala OÜ), Raul Kirjanen (Graanul Invest AS), Silver Rõõmussaar (UPM-Kymmene Otepää OÜ), Tiit Nilson (Woodwell AS), Tõnu Ehrpais (Viiratsi Saeveski AS), Mait Kaup (Warmeston OÜ) ja Lauri Raid (Estonian Cell AS).