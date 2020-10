Võrus sai jalakäija hommikupimeduses sõiduautolt löögi

Kagu jaoskonna patrulltalituse juhi Madis Soekaruski andmeil asus 62-aastane jalakäija esialgse info kohaselt teed ületama selleks mitte ettenähtud kohas. Autolt löögi saanud naine kukkus õnnetuse järel maha ning sai viga, ta viidi haiglasse, kust pärast esmaabi kodusele ravile lubati. Sõiduauto roolis olnud 72-aastane mees oli kaine ja omab juhtimisõigust. Tee avariipaigas oli asfaltkattega ning vihmamärg, väljas oli õnnetuse hetkel veel pime. Õnnetuse täpsemad asjaolud on veel selgitamisel, niisamuti on selgitamisel, kas jalakäijal oli enese nähtavaks tegemiseks küljes helkur.

Soekaruski tõdemusel on pimedat aega iga päevaga järjest enam ning nii peavad kõik liiklejad arvestama oluliselt kehvema nähtavusega ning sellega, et end tuleb teistele liiklejatele nähtavaks teha. Praegusel ajal on sõidukijuhtide peamised ohud seotud valdavalt piiratud nähtavusega ning seetõttu peab iga autojuht enne sõidu alustamist veenduma, et kojamehed oleksid terved, auto aknaklaas seest ja väljast puhas ning eesmised tuledki puhtad. Ühtlasi tuleb pimedama aja saabudes jalakäijatel taskupõhjast helkurid välja võtta ning helkuri puudumisel see kindlasti endale soetada.