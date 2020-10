Üle 10 000 Eesti õpilase kutsuvad valima õiglase kaubanduse tooteid

"Alustasime üle-eestiliste uuringutega 2014. aastal, et kaardistada inimeste teadlikkust ja tarbimiseelistusi. Eriti tahtsime teada, mida 15-19-aastased ostmisel oluliseks peavad, kuivõrd nad teavad õiglasest kaubandusest ja Fairtrade märgisest ning millised globaalsed teemad neile olulised on. Näiteks, kui palju peetakse oluliseks keskkonnasäästlikkust, inimõigusi ja tunnetatakse oma mõju toodete ostmisel. Seepärast keskendumegi neile,” selgitab MTÜ Mondo vastutustundliku tarbimise eestvedaja Kristina Mänd.

Tänavuaastase uuringu tulemused selguvad novembris. Eelmisel, 2018. aastal läbi viidud küsitluses selgus, et 15-19-aastastest noortest 65% on näinud või tunnevad Fairtrade märgist; 33% nendest ostavad Fairtrade märgisega toodet iga kord, kui selleks võimalus avaneb; suur osa (72%) on valmis Fairtrade märgisega tooteid ostma ka edaspidi.

Õiglase kaubanduse eesmärk on vaesuse vähendamine kaubanduse abil, tagades arenguriikide tootjatele õiglased hinnad ning talunikele ja töölistele mõistlikud töötingimused ja jätkusuutlik tulevik. Sellist kaubandusmeetodit rakendatakse toorainele ja kaupadele, mis on pärit arenguriikidest, kuid mida tarbitakse enamjaolt arenenud maades - kohv, tee, suhkur, kakao, troopilised puuviljad, šokolaad, puuvill, riis, kinoa jms. Õiglase kaubanduse tuntuim märgis on Fairtrade, mis on loonud 1,7 miljonile talunikule ja töölisele õiglased tootmis- ja töötingimused.