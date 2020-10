Setod korraldavad Värskas oma mardilaada

Laada peakorraldaja ja Seto Käsitüü Kogo esinaine Ingrit Kala sõnas, et aastaid on Tallinnas mardilaadal käidud ning oldud isegi seal peakülalise staatuses.

„Tallinna mardilaat on meile alati meeldinud ja seal on läinud hästi - meid on üles leitud ning ettevõtjatel on olnud võimalus seal müüa. Ei jäänudki muud üle, kui panna pead ja jõud kokku ja ise kohapeal laat teha,“ rääkis Kala.