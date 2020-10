Valitsustüli sai läbi, rahvahääletus tuleb järgmisel kevadel

Eesti Keskerakonna esimees Jüri Ratas, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Martin Helme ning Isamaa Erakonna esimees Helir-Valdor Seeder tegid neljapäeval ühisavalduse, milles teatasid, et rahvahääletus riigielu küsimusena abielu mõiste üle on plaanis läbi viia 2021. aasta kevadel.

Martin Helme lisas, et EKRE usaldus on täielikult taastunud kõigi osapoolte vahel.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et kolme erakonna juhi ühisavaldus ei ole uus koalitsioonileping, ühisavaldus puuduutab ühte koalitsioonilepingu punkti.

Seeder tõdemusel oli kriisi sisu “emotsionaalselt üles köetud poliitikute omavaheline suhtlus”. Isamaa juhi sõnul ei soovinud ükski võimuliidu osaline valitsuskoalitsiooni lagunemist ning paremaid valikuid kui praegune koalitsioon ei ole riigikogu praeguse koosseisu juures võimalik. “Ka see sunnib meid ühiselt jätkama,” ütles ta.

Helme sõnul oli tüli võimuliidu erakondade vahel "emotsionaalne ja irratsionaalne" ning EKREl oli mure, et ühte nende jaoks olulist koalitsioonilepingu punkti ei viida ellu. "Võime kindlad olla: see, milles oleme kokku leppinud, see püsib," märkis ta.