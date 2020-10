Leedus hakatakse baaride, restoranide ja ööklubide külastajaid meldima

Leedus on koroonaviiruse diagnoosi saanud kokku 8663 inimest. Viiruse tagajärjel on surnud 125 inimest, 38 koroonahaiget on surnud teistel põhjustel. Riigis on praegu 4727 koroonahaiget. Paranenud on 3773, isolatsioonis viibib 31 575 inimest.