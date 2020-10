Ilmavaatleja ennustab valgeid jõule

Võrumaa ilmatark Peedu Palm pakkus, et kuigi kokkuvõttes pole sel talvel lumega priisata, on siiski lootust valgeteks jõuludeks. FOTO: Tiit Loim

Võrumaa ilmavaatleja Peedu Palm ennustab, et tänavune talv tuleb muutliku ilmaga ning püsivat lumikatet me pigem ei näe. Küll aga usub ta, et jõulud võivad sel aastal lumega tulla.