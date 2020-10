Neil päevil möödub viis aastat Võrumaa noormehe Markkus Ansbergi kadunuks jäämisest. Hoolimata aktiivsetest otsingutest on tema saatus siiani teadmata. FOTO: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Politsei on sel aastal saanud varasemast rohkem teateid inimeste kadumisest. Kui Kagu-Eestis on viimastel aastatel läinud kaduma veidi üle 200 inimese aastas, siis tänavu jõuab arv 300 lähedale. Tänavusest 269 kadumisteatest on 216 seotud alaealistega.