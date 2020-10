Valga kiirabi hankis kaks moodsat autot

Valga kiirabil on kolm brigaadi: kaks Valgas ja üks Tõrvas. Kui varem tegutses üks brigaad koostöös Eldred Medical OÜga, siis nüüdseks haldab Valga haigla täielikult kõiki kolme brigaadi. 2017. aastal sai uue kollase Opel Movano baasil kaubiku endale üks kahest Valga brigaadist. Nüüd on järg kahe ülejäänu käes. Haigla liisis neile Volkswagen Crafteri baasil uhiuued masinad. Sõitma hakkavad need lähiajal, esialgu on vaja oodata asjaajamise lõpule jõudmist.