Tääri sõnul on tegu suuresti Watsoni looga. «Tavapärase ühise koostöö asemel lahendavad Holmes ja Watson seal müsteeriumit eraldi.»

Näitleja tunnistas, et Sherlock Holmesi lugudel on olnud tema lapsepõlves oluline roll: umbes sama oluline kui Cooperi «Nahksuka juttudel». «See on vägagi poiste maailm koos seiklustega.»