Contra on pärit 15. sajandist

Erudeeritud mehele pakub aga muu hulgas huvi ka kuulus ingliskeelne Websteri sõnastik. Muu hulgas saab sealt teada, mis aastal mingi sõna kasutusele on tulnud. Nii jagas Contra hiljuti sotsiaalmeedias oma nimega seotud põnevat avastust. Nimelt sai ta raamatust teada, et sõna «contra» tuli inglise keelde 15. sajandil, aga «contrary» (eesti keeles «vastupidi», millest see ilmselt tuletatud on, juba kaks sajandit varem.