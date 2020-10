Himmaste koolimaja ees püüavad pilku vesiveskid

Kooli 3. klassi õpetaja Signe Keskküla sõnutsi on veskeid ojja pandud neli aastat. Iga laps saab oma veski.

«Eestvedaja on lapsevanem Kaido Kaasa. Enne ragistame koos võsas ja toome hargid. Kuidas harkidest labad läbi pista, juhendab Kaido,» rääkis õpetaja.

«See on ühtlasi jalgupidi ojas olemise lõpp, sest ilmad ja vesi lähevad külmaks. Meil on siin paras laste möll – esimeses klassis 16 õpilast –, kellele tuleb seda juttu, et ka vesi tahab talve eel puhata, üha uuesti rääkida,» lisas Keskküla.