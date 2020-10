Võru koolijuht täitis oma lapsepõlveunistuse

Viis aastat tagasi Võru gümnaasiumit juhtima asunud Karmo Kurvitsal oli enne Võrru tulekut endiselt meeles lapsepõlveunistus, et tal on kunagi kusagil Lõuna-Eestis oma kool. Tartus töötanud majandusharidusega mees on nüüdseks viinud Võru kooli kümne Eesti parima kooli konkursile ning annab 60 valikainega silmad ette ka Tartu haridusasutustele.