Raju narkosügis Võrumaal ehk ühe diilervõrgu tõus ja langus

Pakis, mille Võrumaal elav 26-aastane Kati* Valga kortermaja vihmaveetorust saab, on 100 grammi amfetamiini sisaldavat pulbrit. Selle eest tuleb tal Romkale, nagu ta varustajat, kes esimesena veetoru juures käis, nimetab, tasuda 1200 eurot. Paki sisu pole Katil mõeldud endale, vaid see on plaanis edasi müüa Viljandis elavale 24-aastasele juhutöödest elatuvale Jaanusele.