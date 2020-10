Varjupaikade MTÜ lükkab käima innovatiivse hoiukodude projekti

14. oktoobrist saavad Eesti loomasõbrad registreeruda loomade hoiukoduks Zelose rakenduse kaudu. Hoiukodu on abiks loomadele, keda ei saa hetkel uude päriskodusse loovutada. Pärast põhjalikku taustakontrolli hakkavad potentsiaalsed hoiukodu pakkujad saama teavitusi kiiret abivajavatest loomadest.

Esmalt vastavad kõik hoiukodu kandidaadid digitaalses ankeedis küsimustele pakutava kodu ja enda loomapidamise alase kogemuse kohta. Seejärel viiakse läbi isiklik intervjuu. Nii saab varjupaik olla kindel, et hoiukodu omanik on tõesti valmis keerulises olukorras olevate loomade eest hoolitsema. Sobivad pakkujad saavad seejärel valida endale jõukohased kategooriad üksikutest kassipoegadest kuni erivajadustega kasside või terve pesakonna võõrustamiseni.

“Loomadele hoiukodu leidmise kiirus on meile hästi oluline,” kinnitab Varjupaikade MTÜ juhataja Triinu Priks. “Paljudele loomadele on taastumiseks vaja stabiilset keskkonda ja erihoolt, mille tagamine on varjupaigas väga keeruline.”