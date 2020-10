Patroon Uku Suviste ja Annetekoda 2021 kutsuvad Eestimaa andeid

Konkurss-festival Annetekoda 2021 ootab igas vanuses andeid kõikidelt erialadelt - rahvakunst, käsitöö, sport, leiutamine, robootika, muusika, kunst, tants, luule jne. Konkursi eesmärgiks on väärtustada igat inimest ning temas peituvat annet.

"Annetekoja idee sai esmakordselt ellu viidud 2019. aastal, mil üleriigiliselt tuli oma annet esitlema ligikaudu 100 inimest", ütles Annetekoja looja ja Eesti Kultuuri Koja juhatuse liige Pille Lill. "Eesti väiksuse juures on väga oluline, et me ei kaota ühtki annet, vaid leiame neile väljundi ja loome tingimused ande arendamiseks".