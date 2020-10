Mäng esitab võrokestele väljakutse - rääkida rohkem võro keelt

Mängus on 16 lihtsat ülesannet, mis annavad algajale võru keele rääkijale kindlust juurde.

„Teame, et meie hulgas on inimesi, kes küll oskavad võru keelt, aga ei ole harjunud seda kasutama või ei tunne end rääkides kindlalt. Selliste inimeste julgustamiseks ongi mäng välja mõeldud. Kui teha iga päev üks väike keeletegu, kasvab julgus võru keelt ka edaspidi tarvitada,“ ütles Võru instituudi teadur Mariko Faster.

„Keel saab kindlamaks vaid rääkides. „Võrokõsõ välläkutsõ“ innustabki inimesi seda tegema. Iga päeva jaoks on üks lihtne ülesanne, näiteks: helistä kinkalõgi ja kõnõlõ võro keelen, oppa kinkalõgi selges 5 võrokeelist sõnna, tii uma poodinimekiri võro keelen jne,“ lisas ta.

Mäng toimub 22. oktoobrist 8. novembrini. Kõik, kes sel ajal mängivad ja oma tulemused ära saadavad, osalevad auhinnaloosis, mis toimub 13. novembril. Auhindu on mitmesuguseid: raamatud, kleepsud, märgid, kalendrid, Vana-Võrumaa söögikraam jms. Auhinnasaajatega võetakse ühendust ja nende nimed avaldatakse Võru instituudi kodulehel ja 19. novembri Uma Lehes.

„Igasugune uus ja harjumatu tegevus võib esmalt olla väljakutse. Kui aga julgus on juba kokku võetud, siis tuleb välja, et asi ei olegi nii hull, kui arvasid,“ rääkis üks mängu korraldajatest Triinu Laan. "Kindlasti ei ole tähtis kõigi ülesannete täitmine – ka pool „rehkendust“ on väga hea tulemus, kui võru keelt varem palju kasutanud ei ole," lisas ta.