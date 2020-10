Elvas avati uus spordihoone

Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles, et spordihoonet on oodatud pikka aega ning see on Eesti sportlikuimale omavalitsusele väga oluline sündmus. „Uus hoone on kindlasti tähtis kõikidele valla elanikele, sh spordiklubidele. Meie jaoks on oluline, et inimestel oleks palju erinevaid võimalusi sportimiseks ja liikumiseks, uus spordihoone aitab samuti kaasa tervislike eluviisidega seotud eesmärkide saavutamisele.“