Lähiajal seisavad RMK kaasamiskoosolekud ees nii Põlva-, Valga- kui Võrumaal

Neist esimene toimub homme Härtsaveere kinnistul (endise Väimela metskonna garaažide juures) kell 16, kus kõne alla tulevad raieplaanid Listaku külaga piirnevas riigimetsas. Võrumaa metsaülem Agu Palo teatel hõlmab Listaku kõrgendatud huviga ala (KAH-ala) küla hoonestatud kinnistutega (Tamme, Vahtra, Kitseaedu, Tammetalu ja Härtaveere) piirnevat riigimetsa. 2020. aasta novembris on seal kavandatud küpse metsa alal 0,95 ha ulatuses uuendusraie. Ühtlasi soovib RMK kohalikega arutada ka järgnevateks aastateks kavandatavaid tegevusi.

Valgamaal Riidaja külaga piirnevas riigimetsas kavandatavaid raieid arutatakse kohalikega 28. oktoobril kell 15 Riidaja kultuurimajas. Valgamaa metsaülema Risto Sepa teatel on esimene raie küpses metsas kavas 2021. aastal.

Põlvamaal Partsi külas on RMK määratlenud KAH-alaks kaks riigimetsa kvartalit. Veel tänavu on lageraie ette nähtud 2,9 hektaril. Põlvamaa metsaülema Tiit Timbergi teatel algab kaasamiskoosolek ja ringkäik metsa 2. novembril kell 13 Partsi külas, Põlva-Karisilla maantee mahasõidul.

Samuti 2. novembril, aga kell 15 algab Põlva külje all Rosmal (kogunemine Võru maantee mahasõidu lõpus) analoogiline koosolek. RMK on seal KAH-alaks tunnistanud kolm kvartalit. Tänavu on seal kavandatud aegjärkne raie 2 hektaril, lageraie 6,3 hektaril ning sanitaarraie 5,5 hektaril.