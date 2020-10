Lapsed üle Eesti õppisid Meremäel filme tegema

Sel nädalal peetud animatsioonilaagrist Setomaal võttis osa 21 last. Enamik neist oli Setomaalt, Vastseliinast ja Rõuge vallast. Aga oli ka kaugemalt tulijaid: Tallinnast ja Viljandist.

Multi- ja nukufilmid

Lapsed õppisid multi- ja nukufilmide tegemist, vaatasid filme ja mängisid mänge. Neid juhendas kaks animatsiooniõpetajat, kes teevad seda tööd iga päev: animaatorid Helen Unt Tallinnast ja Helen Woolston Šotimaalt. Oma teadmisi andis edasi ka nukumeister Kreeta Kanger Käeri. Filmitöid õpetasid Edina Csüllög ja Helen Ehandi.

Laager lõppes esilinastustega. «Saime valmis laagris tehtud filmid. Kolmapäeva õhtul oli avalik filmivaatamine Meremäe koolis, kus sai vaadata laste tehtud filme ning tutvustasime laagri muid tegevusi. Oli ka väike väljapanek töödest,» ütles üks korraldajatest, filmirežissöör ja -produtsent Edina Csüllög.

Csüllög lisas, et seekordne laager oli juba viies. «Igal vaheajal üritame teha,» märkis ta.

Partner Ungarist

Animatsioonilaagri korraldajatel on suured plaanid seoses laste filmindusega. Nad tahavad jõuda laste filmifestivalini, mis toimuks Vastseliinas, ja neil on esimene partner ka juba olemas: laste filmifestival Ungaris. Esimest plaanitakse järgmise aasta esimesse poolde.

Aastaid tagasi Ungarist Lõuna-Eestisse elama kolinud Edina Csüllög lisas, et Vastseliina noortekeskuses tegutseb kord kuus filmiring, kuhu saavad tulla piirkonna lapsed.

«Setomaa filmiring on praegu lõimitud Vastseliina filmiringi. Meil on rändav filmiring, järgmine kord läheme hoopis Tallinnasse: külastame filmimuuseumit ja kunstikeskust Fotografiska ning mõnd filmikunstiladu ja -ettevõtet, et lapsed saaksid näha, kuidas ja kus filme tehakse,» rääkis Csüllög.