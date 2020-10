Lavastaja vahetas pealinna Valgamaa metsade vastu

Lavastaja Maria Usk rääkis, et kui keskkoolis käimise ajal oli ta seisukohal, et esemed pole tähtsad ja loeb vaid vaimsus, siis nukuteatriga tegeldes kaua nii ei mõtle. FOTO: Tiit Loim

Nukuteatrilavastaja Maria Usk kolis hiljuti Tallinnast Valgamaale mäe otsa metsade vahele, nagu ta ise ütleb. Nüüd juhendab ta Valga kultuurikeskuses teatriringi ning kohalikud kultuurielu vedajad loodavad, et naine võiks Valga teatrielu käima tõmmata. Usk ise on tagasihoidlikum, kuid tunnistas, et kirjutas tööd otsides: ta on valmis Valka nukuteatri looma.