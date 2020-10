Otepää GMP Clubhoteli ja Pühajärve restorani juhataja Maarja Salloki sõnul hakati juba siis, kui ralli toimumise ja kuupäevade üle alles arutati, küsima, kuidas Otepääl majutusvõimalustega on. «Kohe, kui kuupäevad välja kuulutati, müüsime pool hotelli välja,» lausus Sallok, kelle sõnul oli reedese seisuga ralli ajaks ehk 15.-18. juuliks saadaval veel mõni üksik tuba. Ta usub, et järgmisel aasta suveks on kasutusel ka koroonavaktsiinid või on õpitud viirusega elama.