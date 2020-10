Valga Priimetsa kool saatis klassi viirusekartuses koju

Koolis on võetud tarvitusele ennetavad abinõud. Otsus tehti koostöös Terviseametiga ja õpilane on suunatud testimisele. Kuni testi tulemuse selgumiseni on õpilasega samas klassiruumis viibinud õpilased ja õpetajad distantsõppel. Ülejäänud klassid ja õpetajad jätkavad tavapärase koolieluga.