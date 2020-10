Kanepi valla aukodanik on Valev Krebes

Aasta tegu on WRC Rally Estonia etapp, mis ulatus ka Kanepi valla teedele. Ralliga konkureerisid omavalitsuse noortekeskused.

Kohaliku elu edendaja on Kanepisse külalistemaja ja söögikoha rajanud Mart Võsu. Tunnustuse saamiseks oli esitatud veel Saverna raamatukogu hoidja Tiina Hoop.

Kultuurielu edendaja on kultuuritegelane Andres Määr, kes on aastaid juhendanud Põlgaste naisansamblit ja võttis nüüd üle ka Kanepi segakoori juhatamise.

«Olen Kanepi vallas olnud vaid üle aasta – ja juba premeeritakse. Võtan seda tunnustust kui avanssi,» oli ta tagasihoidlik. «Samas tekib Kanepist sõltuvus. Kui 2001. aastal Põlvamaa noortemeeskoori asutasime, saime tuumiku just siit kandist,» lisas ta.

Aasta hariduselu edendaja on telekonkursi «Rakett 69» võitja Uku Andreas Reigo.

Aasta spordielu edendaja on juba üheksa-aastaselt orienteerumisklubis Kobras alustanud Lorely Kõrvel, kes on saavutanud võistlustel silmapaistvaid tulemusi. Tunnustuse saamisel konkureerisid temaga Juss Maidla, Mirjam Nikolai, OK Kobras, Põlgaste motoklubi ja Jüri Hätsmann.