Ametkonnad leidsid sanatooriumis puudusi

Taheva sanatooriumi juhataja Jane Kase sõnul on üks välja toodud probleem, et sanatooriumi hooldekodus ei ole pesuraami. Praeguse ruumipaigutuse korral ei jää aga sellega vannituppa liikumiseks ruumi. «Vaatame, kas peame ukseava teise kohta viima,» lisas ta. FOTO: Tiit Loim

Ärevaid inimesi on pandud luku taha; üldhooldusosakonnas napib personali; võib arvata, et kliendid on saanud ravimeid, mis pole raviskeemis. Need on osa märkustest, mille tegid hiljuti Valga vallas asuvale Taheva sanatooriumile õiguskantsler ja sotsiaalkindlustusamet. Sanatooriumi juht Jane Kask kinnitas, et osa etteheited ei vasta tõele ning märkustest lähtuvalt teenust ka parandatakse.