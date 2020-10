«Pildistasin laste toiduportsjoneid: taldrikud on äärest ääreni täis,» ütles kooli direktor Meeri Ivanov, kes volikogu ees oma sõnade kinnituseks ka pildimaterjali tutvustas. Ivanov lisas, et kogu kooli juhtkond sööb sama toitu ning teeb seda rõõmuga. «Meile toit maitseb. Kui see oleks vilets, ma ei käiks seda söömas. Laps ei võta ka omale taldrikutäit toitu iga päev, et siis öelda, kui halb see on.»