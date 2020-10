Maskeeritult läbi Euroopa lennujaamade Kreekasse

Kui ütlesin jah-sõna meie viiese grupi eestvedajale ära, algas peas võitlus kahtluste ja kõhklustega: kas ikka minna sellisel ajal reisile? Mõnigi huviline viirusekartuses ka loobus ning mõnele said saatuslikuks töökohustused, mis kodumaal kinni hoidsid. Kuna aga minul olid need nädalad vabad, tundus patt keelduda. Põnev seiklus, mida terviseamet ette võtta ei soovita...

Arvestasin võimalusega, et pean tagasi tulles olema vähemalt nädala isolatsioonis, kui annan selle aja jooksul kaks koroonatesti. Olin peret juba eelnevalt hoiatanud, et ehk peab mulle külmkappi kraami varuma naasmise ajaks. Reisi lähenedes oli aga Eesti tõstnud rohelise riigi näitaja ehk juhtumite arvu 100 000 inimese kohta kahe nädala jooksul 50ni ja Kreekal oli see arv umbes 45 juures. Nii tekkis lootus pääseda isolatsioonist.