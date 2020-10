Ööpäevaga lisandus 125 positiivset koroonatesti

«Hetkel mul ei ole infot, millega on kõik need juhud seotud. Teame, et Raplamaal hooldekeskuse testimisel tuli üle 30 juhu. Päeva vältel tuleb meil rohkem informatsiooni,» märkis ta.

«Me oleme küll nakatumismääraga ühed madalamad, kuid siiski on see number nüüd kasvanud. Nagu ma ütlesin, et kui me eelmisel nädalal saime rõõmustada langustrendi üle, siis täna oleme kasvutrendis,» nentis Härma.