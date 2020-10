Rõuge volikogu muutis ühinemislepingut

Volikogu otsustas ühinemislepingu lisast 3 «Prioriteetsete investeeringute kava» jätta välja koolivõrgu optimeerimise ja lisada Misso teenuskeskuse rekonstrueerimise. Misso arengu seisukohalt ja reaalsest vajadusest tulenevalt on vajalik Misso piirkonna ühinemistoetuse eest tehtav investeering suunata Misso teenuskeskuse uuendamiseks.

Misso alevikus asuva teenuskeskuse hoone esimene ning teine korrus rekonstrueeritakse. Esimesele korrusele on planeeritud ruumid perearstikeskusele, eraldi sissepääsuga saun, Misso teenuskeskuse tööruumid ja päevakeskus. Teisele on kavandatud Misso sotsiaalkeskuse ruumid, täpsemalt on sinna planeeritud 12 kohta. Volikogu täpsustas investeeringuobjekti eeldatavat kogumaksumust ja rahastamisallikat.