Võru linna läheb täielikult üle LED-tänavavalgustitele

«Võru linn on lõpule jõudnud tänavavalgustuse täieliku kaasajastamisega, mille tulemusel on oluliselt suurenenud elektrienergia kokkuhoid, loodussäästlikkus ning tunduvalt on paranenud liiklusohutus ülekäiguradadel,» kommenteeris linnapea Anti Allas.

«Viimastel aastatel on lisandunud 422 uut valgustuspunkti ning olgugi, et tänavavalgustuspunkte on lisandunud, on elektrikulu oluliselt vähenenud. Kui näiteks 2014. aastal kulus tänavavalgustusele 117 747 eurot, siis võrdluseks, et 2019. aastal kulus 68 282 eurot,» kommenteeris Visnapuu ning lisas, et kui enne kaasajastamist oli Võrus kõigest neli valgustatud ülekäigurada, siis täna on neid kokku 104.