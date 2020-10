Otsus on tingitud ühe isiku koroonatesti positiivseks osutumisest.

Otepää Veevärk AS andis teada, et seoses Covid-19 levikuriskide suurenemisega Otepää linnas on kontor külastajatele ajutiselt suletud 10. novembrini ehk puhangu ulatuse selgumiseni.