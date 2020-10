Parima praktikandi konkursil jagus Põlvamaale tunnustusi

„Tööandjate jaoks on heade praktikiste oskustega töötajad kulda väärt. Teeme Praktik Cum Laude konkurssi just seetõttu, et neid tublisid inimesi esile tõsta,“ ütles Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas. „Tööandjate sõnul oli praktikantidest reaalselt kasu – nad tõid kaasa uusi teadmisi ja elavdasid meeskondi, õpetasid kolleege ning tegid ära hulga vajalikku tööd. Tulu on mõlemapoolne - paljud neist said juba tööpakkumise või kutse naasta praktikale ka tuleval aastal,“ sõnas Aas.