Võrust sai esimene täielikult LED-lampe kasutav linn

«Pärast uute lampide paigaldamist säästab linn tänavavalgustuses elektrienergiat mitmekordselt,» rääkis Võru linna tänavavalgustust haldava ettevõtte OÜ Taristuhaldus juht Andres Visnapuu. «Rohelisest mõtteviisist lähtudes on märkimisväärne ka CO2 jalajälje vähendamine.» Uute lampidega hoitakse tema sõnul kokku 500 megavatt-tundi elektrit.

Lampide eluiga 25 aastat

Visnapuu tõi teise olulise asjana esile ka selle, et nähtavus on tänavatel nüüd oluliselt parem. «Kui enne oli Võrus vaid neli valgustatud ülekäigurada, siis nüüd on neid 104,» lisas Visnapuu. «Linnaelanike ohutu liikumine on meile oluline.»

Kokkuhoidu tuleb Visnapuu sõnade kohaselt ka lampide hoolduse ja halduskulude pealt. «Tõstukiga posti otsas käimine ja valgusallikate vahetus on üsna kulukas,» ütles Visnapuu ning lisas, et LED-lampidel on garantii viis aastat, nende eluiga aga 25 aastat. Vanad naatriumlambid põlesid tema sõnul läbi viie aastaga.

«Võru linn on lõpule jõudnud tänavavalgustuse täieliku nüüdisajastamisega, mille tulemusel on oluliselt suurenenud elektrienergia kokkuhoid, loodussäästlikkus ning tunduvalt on paranenud liiklusohutus ülekäiguradadel,» kinnitas ka Võru linnapea Anti Allas.

Võrus on praegu kokku 2428 valgustuspunkti. «Viimastel aastatel on lisandunud 422 uut valgustuspunkti, kuid sellest hoolimata on elektrikulu vähenenud. Kui näiteks 2014. aastal kulus tänavavalgustusele 117 747 eurot, siis mullu 68 282 eurot,» täpsustas Visnapuu.

Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) eestvedamisel sai 2015. aasta sügiseks seitse Eesti linna uue LED-tehnoloogial põhineva tänavavalgustuse, mis on varasemaga võrreldes tunduvalt energia- ja keskkonnasäästlikumad.

KIKi juhataja Andrus Treieri sõnul oli tegemist ainulaadse projektiga, kus KIK lisaks tavapärasele toetusraha vahendamisele ja järelevalvele korraldas linnade eest hanked ja vastutas projektijuhtimise eest. «Üks nendest linnadest oli ka Võru, kes toona olulises ulatuses oma linna valgemaks ja säästvamaks muutis,» lisas Treier. «Oleme ka hiljem Võru linna valgustuse uuendamisse panustanud.»