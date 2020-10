Aasta koolitaja on Terje Paes Põlvamaalt

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps rõhutas sündmuse avamisel, et sel kevadel olid kõik uudses ja väljakutseid pakkuvas olukorras, kus koolitusruumid asendusid virtuaalsete keskkondadega. „Täna võime siiski tõdeda, et virtuaalselt õppimine on enamasti võimalik ja järele anda ei tohiks õppe kvaliteedis.“

Minister lisas, et kui õppida on võimalik ajast sõltumata, siis on ka rohkem inimesi valmis õppima, aga mitte kõik täiskasvanud ei pruugi olla ennast juhtivad õppijad. Ning just koolitaja ülesanne on motiveerida ja toetada õppijaid.

Terje Paes on pikaajaliselt panustanud täiskasvanuharidusse, töötades välja metoodilisi materjale ja olnud koostööpartneriks õppeasutustele, ettevõtetele ning ühingutele. Terje Paesi koolitused on suunatud nii klienditeenindajatele, ettevõtjatele, pedagoogidele kui ka töötavatele ja mittetöötavatele täiskasvanutele. Terje pühendumus on elutööpreemiat väärt, sest lisaks kõigele on ta ka Põlva Rahvaülikooli asutaja.

“Õppimine ja õpetamine on kindlasti meeskonnatöö,” kommenteeris Terje Paes täiskasvanute koolitaja rolli. “Mul on olnud õnn läbi aastate kohtuda väga toredate inimestega, kellega õppimine on olnud kahepoolne ning alati ei tea, kes keda tegelikult õpetab,” lisas Paes.

Aasta koolitaja eripreemia pälvis Amino Põldaru Rakverest, kes töötab Palamuse lasteaias Nukitsamees õppejuhina ning koolitab kogu maakonna lasteaiatöötajaid. Ta jagab oma teadmisi selle kohta, kuidas lõimida ainevaldkondi, kasutada erimetoodikaid ning rakendada riiklikku õppekava. Tartu Ülikooli Narva Kolledžis on Amino üheks koolitusvaldkonnaks loovteraapia. Eripreemiaga tunnustatud koolitaja jõuab panustada ka kogukonda, olles aastaid töötukassa suunatud heitunud töötute koolitaja ja tööturule sisenemise julgustaja.

“Minu moto on leida üles igas inimeses ime, sest vahel isegi ei teata oma imeliste teadmiste või oskuste olemasolu kohta,” kommenteeris Amino. “Koolitaja saab inimestele öelda, milles ta märkab õppija unikaalsust, millega tal oleks võimalik elus paremini hakkama saada,” lisas Põldaru.

Hübriidkoolitusel anti üle ka Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE Eesti populaarseima blogipostituse preemia, mille sai blogipostituse „Enesekehtestamisoskus koolitusprotsessis“ autor Katrin Roots.