Teisipäeval pidasid piirivalve kiirreageerijad Setomaal piiriäärsel alal kinni läbimärja mehe. Piirivalvurid selgitasid välja, et tegu on Venemaa Föderatsiooni kodanikuga, kes ületas läbi jõe tulles ebaseaduslikult piiri, et jõuda Venemaalt Eesti poolele.