Hingamisteede viirustesse nakatunutest on kolmandik lapsed

Eestis ei ole käesoleval hooajal ühtegi gripiviirust laboratoorselt kinnitatud. Jätkuvalt on domineerivaks viiruseks rinoviirus. Lisandunud on ka adenoviirused. Maakondade lõikes väga suuri erisusi ei ole. Suurim ülemiste hingamisteede viirusnakkuste registreerimise arv on jätkuvalt Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Ida-Virumaal. Hiiumaal ei ole terviseameti andmetel registreeritud mitmel nädalal veel ühtegi respiratoorsete viirusnakkuse juhtu.