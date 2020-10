Päris suuresti, töid ja valdkondi on rohkem ja abilisi selleks natuke vähem. Piiril elame selle nimel, et oleks võimalikult rahulik. Mõni ütleb, et mis te siis teete seal, ei juhtugi ju midagi, aga piiril ei tohigi midagi juhtuda. Tõenäoliselt siseriigis ei meil ega teistes riikides ei jõua keegi selleni, et oleks sama rahulik ja midagi ei juhtu. Praegu ajab väljakutse väljakutset taga ja töövaldkondi palju: arestimaja, menetlus, patrull, piirkond – kõik oma tegevuste ja erisustega.