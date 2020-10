Missugust raamatut lugesite viimati?

MARGIT ÕKVA,

RAAMATUKOGU­HOIDJA

«Alar Tammingu «Jalutuskäik raha alkeemiasse». See peaks olema kohustuslik kirjandus kõigile, vähemalt gümnaasiumist alates. Ning kõigepealt peaksid selle igasugused poliitikud läbi lugema. Mina tõstaksin sellest raamatust eeskätt esile suhtumise rahasse. Rahal on vägev energia ja see vajab väga tarka peremeest.

Kuigi olen raamatukoguhoidja, ei loe ma väga palju ilukirjandust. Pigem eelistan teoseid, kust midagi teada saan. Hästi palju loen meditsiinialast kirjandust. Kuna tegelen ka massaažiga, on omamoodi piibliks kujunenud Meeli Roosalu «Inimese anatoomia».»

TERJE PAES,

KOOLITAJA

«Loen praegu Pema Chödröni «Kui kõik variseb kokku». Autor on USA päritolu budistlik nunn, kes elab ja õpetab Põhja-Ameerika esimeses lääne inimestele loodud tiibeti kloostris. Just täna hommikul lugesin viimase peatüki, millest jäi meelde, et kaosest teadasaamine on hea uudis. Tegelikult me muutume, areneme ja liigume edasi rahutuse, mitte rahulolu mõjul. Tasakaal on illusioon, mida pole olemas. Meelde jäi seegi, et oma hirmu eest ei tohi ära joosta, vaid sellele tuleb vastu astuda. Siis saabub selgus, mida sa kardad. See hetk, mil saad oma hirmust võitu – sealt tuleb ka kohalolek ja tajumine.»

LEONORA LEES,

TÖÖTUKASSA JUHTIVKONSULTANT

«Tuuli Roosma «Reisile sinuga». Mind on hakanud kogukonna elu huvitama ning nemad käisid just Siberis. Raamatus räägitakse palju inimese õppimisest ja arenemisest ning ette tulevatest olukordadest, kus jalapealt tuleb ümber orienteeruda ja harjuda keskkonnaga. See on tõeliselt põnev lugemine!

Loen päris palju. Kuna teen päev läbi arvutiga tööd, on õhtuks silmad väsinud. Aga olen endale seadnud eesmärgi, et vähemalt paar lehekülge päevas tuleb lugeda. Üks avatud raamat võiks alati olla kusagil kapi peal.»

KALLE TOOM,

RÄPINA AIANDUSKOOLI DIREKTOR