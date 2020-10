Taldrikule rändavad ka kuuseokkad ja tammetõrud

Ligi 60 toidukohta on pannud kokku erimenüüd, milles vähemalt ühe komponendina kasutatud eestimaist metsasaadust ning mis koosneb suuresti kohalikust toorainest.

Näiteks Valgamaalt osaleb 10 toitlustuskohta, mille menüüdes esindatud põdrasammal, ulukiliha, metsaseened, kuuseokkad ja tammetõrud. Teiste seas lööb kaasa Otepää vallas asuv Kivitalu, mille peremees on kunagine kontserdikorraldaja Jüri Makarov.

«Maitsete nädal on põnev sest menüüdes on kasutatud ka tooraineid, mida tavaliselt valikust ei leia ja mida on keeruline hankida, näiteks kivipuravikud või kuuseriisikad,» ütles Makarov.