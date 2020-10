Täiskasvanud õppijad võtsid vastu tunnustuse

Aasta õppija Margit Õkva on koolitanud end klassikalise massaaži, pärimuskultuuri, lapitöö ja tekstiilide alal. Uudne oli talle ka hiljutine laulukirjutamise kogemus: 2019. aastal võitis tema laul «Mõtõlus» võrukeelse laulupeo Uma Pido uute laulude konkursil esikoha ja tuleb järgmisel peol ettekandele.

Küsimusele, mis on olnud tema liikumapanev jõud, kostis Õkva: «Vaat, milleni võib viia vallandamine, täpsemalt küll töölepingu ülesütlemine katseajal. See oli aastal 2018. Kui sulle öeldakse, et sa ei sobi, rohkem midagi põhjendamata, oli see tookord mulle paras ehmatus. Aga kui üks tuttav hiljem ütles, et ma ei sobinudki sinna, läksid asjad paika ja tuli leida uus tee. Võib-olla oleksin praegu olnud kusagil spaas või Põlva haigla taastusravi osakonnas massöör, kui ei oleks tulnud raamatukogu pakkumist. Kaalusin tegelikult päris pikalt, aga üks ei välista teist. Ma väga naudin seda raamatukogu tööd.»

Märkimisväärne roll on Õkval, kes ka ise elab Peril, olnud MTÜ Peri Külaselts asutamises. Seltsi loomise eel korraldas ta vastava koolituse, olles ise koolitaja.

«Viimane aasta on tõesti olnud igas mõttes tormiline, sealhulgas oma kogukonnas. Meie kaua tukkunud külakene on ärganud,» märkis ta.

Kiiks vedada ettevõtluskoolitusi

Terje Paes on täiskasvanute koolitamise ja nõustamisega tegelenud üle 20 aasta. 2007. aastal asutas ta Tercare OÜ, mille põhiline tegevusvaldkond ongi nõustamine, koolitused ja konsultatsioonid. Paes on ka läinud aastal loodud MTÜ Põlvamaa Rahvaülikool asutaja ja juhatuse liige.

«Mu väike kiiks ja missioonitunne on vedada teiste tegemiste kõrval ka ettevõtluskoolitusi. Tulemused on väga head olnud,» rääkis ta.

Kõige tõhusam tugi on inimestele olnud mitmesuguste hirmude mahavõtmine. «Inimene kardab, et ettevõte läheb kohe pankrotti. No ei lähe! Alustajal on väga raske pankrotti minna, kui ei võta väga suuri laene, seitset töötajat palgale ega soeta järelmaksuga udupeent kallist autot. Kui tasapisi ise kasvada ja kasvatada – küll edu tuleb!»

Põlvamaa aasta õpitegu on Väärikate ülikool, mille üks peamisi eestvedajaid on Ene Lellep. Viimase aasta vältel on eakatele esinemas käinud emeriitprofessor Ülo Vooglaid, psühholoog ja koolitaja Tõnu Ots, psühholoog ja aiandusteadlane Toivo Niiberg, Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi õppejõud Urve Paaver, statistikaameti andmeteadur Kadri Rootalu, loomaökoloogia professor Raivo Mänd, näitleja ja psühholoog Rita Rätsepp.

Õppimine on tõeliselt popp

Õppijasõbralikem tööandja on Eesti Töötukassa Põlvamaa osakond. Õpitakse töökaaslastelt, külastatakse teisi töötukassa osakondi, läbitakse koolitusi ning jagatakse saadud teadmisi ja kogemusi kaaslastega. Õppimine on tõeliselt popp.

«Rõõm on tõdeda, et saame olla toeks nii oma töötajatele kui ka klientidele,» märkis tunnustuse vastu võtnud juhtivkonsultant Leonora Lees.

Töötukassa esindaja erilised tänusõnad kuulusid Terje Paesile: «Nii meie töötajad kui ka kliendid tulevad ta koolitustele lausa lenneldes.»

Aasta õppija eripreemiad pälvisid Eda Tuuling ja Svetlana Räst ning Maimu ja Raivo Peemot, nominentideks esitati veel Krista Ojasaar, Liisa Kuusk, Anni Lepistu ning Heli Helistvee, Sirje Koitsaar ja Taimi Otsus.

Aasta õpiteo eripreemia tõi vaibakudumise traditsiooni elustamine Ruusa külas, aga ka Jakob Hurda nimelise Põlva rahvahariduse seltsi projekt «Eesti naine läbi aegade». Õppijasõbraliku tööandja eripreemia pälvisid Räpina aianduskool ja Kanepi vallavalitsus.