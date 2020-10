Päästeoperatsioonil osales üle 40 inimese

Kolmapäeval kell kümme jõudis häirekeskusse teade, et Tõrva külje all Patkülas põrkas kokku kaks sõiduautot. Avarii oli niivõrd tõsine, et kohapeal tegeles olukorraga umbes 40 inimest – päästjatest keskkonnainspektsiooni töötajateni.