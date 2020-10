Valga vald osaleb 2024. aasta kultuuripealinna programmis

SA Tartu 2024 ja Lõuna-Eesti omavalitsuste koostöölepingus aastateks 2021-2025 on Euroopa kultuuripealinna tegevuste finantseerimispõhimõtted seotud omavalitsuse elanike arvuga. Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 kavandatud tegevuseelarve kogu perioodiks on 24,5 miljonit eurot. Väljaspool Tartu linna osalevate Lõuna-Eesti omavalitsuste panus sellesse on 7% jagatuna vastavalt elanike arvule. Ka riik investeerib Euroopa kultuuripealinna piirkonda 10 miljonit eurot.

Volikogu otsusele on eelnenud Valga valla juhtide ning kultuuri- ja turismiedendajate pikk eeltöö, mille käigus on peetud hulgaliselt kohtumisi, koosolekuid, nõupidamisi, on arutletud ja kalkuleeritud. Ka nädal tagasi Valga kultuurikeskuses toimunud ideekorjel keskenduti ideedele ja mõtetele, kuidas Valga vald aga ka Valgamaa piirkonnana saaksid kasu kultuuripealinna staatusest.

«Usun, et kõik on minuga sama meelt, kui ütlen, et Valga valla tugevuseks on unikaalne positsioon - me oleme ristmikul, mille ääres on väga palju võimalusi. Kooslus «üks linn - kaks riiki» on maailmas harukordne ja see annab mitmeid võimalusi ennast tutvustada,» lisab Karuse. «Tuleb mõelda suuremalt ja avatumalt, ning periood ühtse kultuuripealinnana annab selleks hea võimaluse: koos oleme rohkem nähtavad.»