Positiivsete koroonatestide osakaal näitab tõusutrendi

Eestis on kokku tehtud ligi 264 000 esmast testi, millest 4985 ehk 1,89 protsenti on olnud koroona suhtes positiivsed.

Viiruse leviku peatamine ja ühiskonna avatuna hoidmise tagab kõigi vastutustundlik käitumine. Koroonaviirus levib inimeselt inimesele ja igal inimesel on väga oluline roll viiruse leviku piiramisel. Viimasel ajal on näha asümptomaatiliste viirusekandjate osakaalu kasvu. Samuti on suurenenud positiivsete testide osakaal ööpäevaga tehtud testide hulgas, mis viitab ohule, et tekkida võib viiruse varjatud levik. Terviseamet kutsub ka kergete haigusnähtude korral kõiki inimesi testima minema.