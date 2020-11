Novembris algas lapse õiguste kuu

Lastekaitseliidu juhataja Varje Ojala kinnitusel on lapsed ise õnneliku lapsepõlve kõige paremad eksperdid. Nii on ka novembri esimeses pooles ilmuv lastekaitseliidu veebiajakirja lapse õiguste kuu erinumbri sisu kokku pandud mitte ainult koostöös noortega, vaid osaliselt on noored seda teinud iseseisvalt. Üks peagi trükivalgust nägeva ajakirja lugu, mis on puhtalt noorte endi looming, avab ka tänavuse lapse õiguste kuu. Selleks on õiguskantsleriga tehtud intervjuu, kus Ülle Madise pani noortele muuhulgas südamele: "Mõtle iga päev, mis on hästi. Alati midagi on."