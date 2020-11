Peapiiskop tutvus Räpina vaimuliku tööga

Räpina kirikuõpetaja Urmas Nagel oli 52. vaimulik, keda peapiiskop külastas. «Tehnilised andmed ja koguduse tegevuse kirjeldus on meil olemas, aga tunnetuse pool jääb puudu: kes on need inimesed nende aruannete taga, seda saab tajuda nende visiitide käigus,» selgitas Viilma.

Räpina kogudus on tema hinnangul tugevam kui mõnigi Tallinna kogudus. «Räpina koguduse teeb erakordseks oma hooldekodu: ühtegi teist kogudust meil pole, kellel see oleks. On küll kogudusi, kellel koolid või lastehoiud. Aga tahame või ei taha, koguduse näo teeb siiski kohalik vaimulik. Tegevuse mõju piirkonnas võib olla väga tugev ja see sõltub sellest, kui avatud on vaimulik, ja Räpina on selles eeskujulik.»