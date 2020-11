Jaan Rapp: tähelepanu, valimised, start!

Tõsi, valimised tunduvad olevat veel pea hoomamatus kauguses: tuleva aasta 17. oktoobril. Aga Alma Saarepera teatas laupäevases seriaali «Õnne 13» osas valjuhäälselt, et valimised tulevad. Ja Alma juba teab, kuidas asjad on. Sarja tegelastest on tema kõige ikoonilisem. Sümboolne oli seegi, et Alma hõike peale ärkas tema voodil maganud Taivo Palm: seega võib Helgi Sallo kehastatava tegelaskuju väljaütlemist pidada justkui äratuseks Eesti rahvale.

Sellega aga valimiste temaatika seriaali 800. osas ei piirdunud. Veidi hiljem võis näha Morna endist linnapead koos emaga endise töökoha juures luusimas: kindla veendumusega, et valimiste järel õnnestub armsaks saanud majja tagasi pöörduda.

Tegelikult käib valimiskampaania juba mõnda aega.

«Õnne 13» loojad on selle žanrimääratluseks pakkunud dokumentaaldraama. See tähendab, et sari peegeldab teatud määral ühiskonnas toimuvat. Järelikult tasub juba praegu silmad-kõrvad lahti hoida. Kui muidu pealinnas resideeruv poliitik hakkab äkki sagedamini kodupaika sattuma, pole see ilmselt juhus. Tuleb olla pildil: vajadusel sõita kas või ühistranspordis või teha tänaval kassile pai. Seejuures loomulikult ohutusnõudeid järgides.

Tegelikult käib valimiskampaania juba mõnda aega. Kindlasti pole juhus ju seegi, et poliitikute avaldused jõulisemaks on muutunud. Välistatud pole seegi, et hiljutine valitsuskriis omalaadne kokkumäng võis olla. Nii EKRE kui Keskerakond said viskuda oma seisukohtade ja väärtuste kaitseks barrikaadidele. Isamaa valis eristumiseks aga oma taktika: näidata, et nendele sõnasõda valitsuses korda ei lähe ja nemad jätkavad oma asja ajamist.

Selline taktika polnud küll päris riskivaba ühelegi koalitsioonipartnerile, kuid lõpplahendusega võivad rahule jääda kõik. Nii EKRE kui Keskerakond said oma valijatele muskleid näidatud, nüüd võib jätkata oma lubaduste elluviimist valitsuses: seal saab seda teha ju palju paremini kui opositsioonis.

Pikima kõrre tõmbas aga ilmselt hoopis Isamaa. Siis, kui partnerid valituskriisi lahendasid, võis erakonna juht Helir-Valdor Seeder rahulolevalt muheleda. Riigikohus andis nende eest veetud pensionireformile rohelisele tule ja nüüd võivad isamaalased asja serveerida nii, et teised kisklevad, aga nemad teevad ära.