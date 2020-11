Põlva kultuurikeskus saab kaua oodatud lifti

«Olen saanud mitu kurja kõnet, et millal kord ometi pääsevad ratastoolis inimesed meie majja. See lift oleks pidanud juba ammu tulema,» leidis kultuuri- ja huvikeskuse direktor Eerika Mark.

Ratastooliga kulisside vahele

Häda sunnil on liikumispuudega inimesi seni teatrisse juhatatud estakaadi kaudu, mis viib teatrisaali taha kulisside vahele. Ratastoolis viibivaid külastajaid on üles aidatud ka treppidest. «Meie majas paiknevad ju veel vallavalitsuse töötajad, sealhulgas vallasekretär, perekonnaseisuametnik ja registripidaja. Neljandal korrusel on kunstikool,» mainis direktor.

Kuigi teatrisaal asub hoone teises otsas, pääsevad liftist kolmandal korrusel väljujad Margi sõnutsi sinna vahekoridori kaudu.

Kunstikooli direktor Anne Prangel lubas pärast lifti käikuminekut sellega kõigepealt isu täis sõita, sest lapsepõlves jäi seda sorti lõbust vajaka.

«Tundsime liftist ikka väga suurt puudust, sest kümnekiloste savikottide üles tarimine on olnud päris ränk. Treppe mööda on liikunud ka kõik meie näitused – üks-kaks maali esmalt alla ja pärast jälle üles tagasi. Vahel on nahk täitsa märg,» tunnistas ta.

Põlva abivallavanema Martti Rõigase ütlusel on valminud kultuurikeskuse lifti eskiisprojekt, mis aitab lahendada pikalt probleemiks olnud kitsaskoha liikumispuudega inimestele. Lifti ehitushange on plaanis välja kuulutada novembris ning hanke kohaselt on valmimistähtaeg kuus kuud. Valla eelarves on lifti ehituseks ette nähtud 80 000 eurot, täpne maksumus selgub hanke käigus.

«Kultuurikeskuse nelja korrust ja katust ühendava lifti šaht on ette nähtud rajada hoone olemasolevast mahust väljapoole. Liftipääsude moodustamiseks kasutatakse ära olemasolevad aknaavad. Liftišahti otsasein on projekteeritud klaasfassaadina,» andis abivallavanem teada. Projekti autor on kultuurikeskuse arhitekt Hans Kõll arhitektibüroost Vaarpuu & Kõll OÜ.

Noortekas saab omaette sissepääsu

Lifti sisenema hakatakse hoonest seest, noortekeskuse sissepääsu juurest. Seetõttu seisavad väiksemad muudatused ees ka noortekas, mis saab omaette sissepääsu.

Eerika Margi kinnitusel ehitustööd kultuurikeskuse igapäevatoimetusi, sealhulgas ringide tööd eriti ei sega. Vajadusel on hoonesse võimalik siseneda ka peauksest või siis varuväljapääsudest.