Maadevahetus Põlvas: volinike hinnangul andis vald maatükid liiga odavalt käest

Põlva vallavolikogu ei andnud mullu luba plaanile, millega oleks keskväljaku kõrvale krundile tehtud EELK Põlva kogudusega 70 aastaks hoonestusõiguse leping. Hiljuti jõudis vald aga kogudusega kokkuleppele, et saab kirikult endale 876-ruutmeetrise kinnistu kesklinnas ning annab vastu kaks maatulundusmaana registreeritud maatükki Põlva lähistel. Mõlemad kannavad Mikelauri nime, ühel on 2,66 hektari jagu metsa ja teisel 5,49 hektari ulatuses põllumaad.

Kriitiliste volinike sõnul on vallale tehtud rahalist kahju, kuna vallavalitsuse hinnang kinnistute väärtuse arvutamisel on suurema maatüki puhul olnud liiga madal. Vallavalitsus võttis aluseks kaks hiljutist tehingut keskväljaku ümber ning Põlvamaa hoonestamata maatulundusmaade mullused mediaanhinnad. Nii leiti, et umbes 8-hektarilise maatüki väärtus on veidi üle 28 000 euro ning see on kesklinna kinnistuga hinnalt piisavalt sarnane suurusjärk.