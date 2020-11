Tanel Leok sai Trentino MM-etapil 17. koha.

Teises sõidus tegi Leok väga hea stardi ja esimestes kurvides oli ta esikümnes. Ringi lõpuks said mitmed konkurendid temast siiski mööda ja Tanel langes top 15 seast välja. Sõidu keskel leidis ka Leok korraliku rütmi ning finishisse jõudes oli ta kuueteistkümnes.

Etapi kokkuvõttes oli Leok üheksa punktiga seitsmeteistkümnes. Etapivõidu teenis 44 punktiga Cairoli, teine oli 43 punktiga Gajser ja kolmas 40 punktiga Desalle. Sajra kokkuvõttes on kindle liider626 punktiga Gajser, teisel kohal on 553 punktiga Cairoli ja kolmandal kohal 535 punktiga Seewer. Leok tõusis 81 punktiga 21. kohale.

MX2 klassi kvalifikatsioonis kolmekümnenda koha saanud Johannes Nermann jäi avasõidus stardi järel viimaste sekka. Sõidu jooksul ta sellist kiirust näidata ei suutnud, et võiks punktikoha eest heidelda ja meie mees jõudis finishisse lõpuks 27. kohal. Stardi järel asus sõitu juhtima Jago Geerts (Belgia, Yamaha), tema järel võttis sisse teise koha sarja liider Tom Vialle (Prantsusmaa, KTM).

Kohe sõidu alguses suutis Vialle korraks liidriks tõusta, kuid Geerts suutis kaks kurvi hiljem esikoha taas enda kätte võtta. Belglane siiski võitu võtta ei suutnud, sest nagu viimastel etappidel juba pigem reegliks on saanud, siis tegi Geerts taas rumala sõiduvea ja kinkis liidrikoha ära. Seejärel sõitu juhtima asunud Vialle ei saanud aga kergemalt hingata, sest seljataga oli kvalifikatsiooni kiireim Thomas Kjer Olsen (Taani, Husqvarna). Olsen suutiski sõidu teises poole prantslaselt mööduda ning võidu võtta. Vialle lõpetas teisena ja Jed Beaton (Austraalia, Husqvarana) kolmandana. Geerts tuli finishisse neljandana.

MX2 klassi teises sõidus tegi Nermann parema stardi ja arvaringil oli top 20 piiril. Esmakordselt Pietramurata krossirajal võistlenud Nermann aga ei suutnud ka teises sõidus sellist kiirust näidata, et võiks punktide eest heidelda. Kiiresti kukkus ta sõitjaterivi lõppu ning finishisse jõudis Johannes lõpuks 25. kohal. Stardi järel asus sõitu juhtima Vialle, tema järel teise koha võttis sisse värske euroopa meister Thibault Benistant (Prantsusmaa, Yamaha). Kahe esimesega ühines peagi ka Geerts ning kolmik sõitis järgnevatel eest ära. Sõidu teises poole suutis Geerts pärast pikka üritamist Benistantint mööduda ning samal hetkel tegi sõiduvea esikohal sõitnud Vialle ja nii leidiski Geerts ennast järsku liidrina. Vialle kaotas kukkumisega koha Benistantile ja pidi lõpuks kolmanda kohaga leppima. Esikoha teenis Geerts, teine oli karjääri teist MM-etappi sõitnud Benistant.

Etapi kokkuvõttes Nermann punkte ei teeninud ja kirja läks talle 25. koht. Etapivõidu võttis 43 punktiga Jago Geerts, teine oli 43 punktiga Thomas Kjer Olsen ja kolmas 42 punktiga Tom Vialle. Kaks etappi enne sarja lõppu on liidrikoha 693 punktiga Vialle, teine on 620 punktiga Geerts ja kolmas 505 punktiga Maxime Renaux (Prantsusmaa, Yamaha). Nermann on 16 punktiga 37. kohal.