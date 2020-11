Distantsõpe läbi: Otepää koolid ja noortekeskus taas avatud

Vallavalitsuse teatel leiab terviseamet, et hetkel on olukord piirdunud vaid kahe positiivse testi tulemusega ning haiguse levikuks ohtu ei ole. Eneseisolatsiooni jäävad ainult need isikud, keda terviseamet on lugenud lähikontaktseteks ning kes on saanud vastava selge juhise. Distantsõppele jäävad ka nakatunuga ühes klassis õppinud õpilased.